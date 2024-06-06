Вінгер Челсі Михайло Мудрик, схоже, не був першим, кому лондонський клуб повідомив про своє рішення.

Напередодні британські ЗМІ повідомили, що Челсі, як і багато інших клубів, вирішив не відпускати важливих гравців на Олімпійські ігри, які в липні/серпні відбудуться в Парижі. Зокрема, це стосується Михайла Мудрика й Енцо Фернандеса.

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Українець не зміг ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. "Ще нічого не знаю. Мені ніхто нічого не говорив", – сказав Мудрик в коментарі для Tribuna.

Нагадаємо, що Олімпіада відбудеться після Євро-2024. Оскільки цей турнір відбувається не в рамках календаря ФІФА, то клуби не зобов'язані відпускати туди своїх гравців. Багато хто планує так і зробити – від клубів УПЛ до мадридського Реала і Челсі.

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