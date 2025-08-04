Цікавий фейк розігнали про Михайла Мудрика в Англії. Поширилась інформація, що українець попри своє відсторонення від футболу через порушення антидопінгових правил несподівано виконує роль неофіційного фітнес-тренера для гравців Челсі.

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Ресурс gistreel.com повідомив, що нібито Михайло допомагає кільком партнерам по команді з персональними тренуваннями на базі клубу в Кобемі. За інформацією джерела, Мудрик складає індивідуальні програми тренувань для Ромео Лавії, Марка Кукурельї та новачка Джеймі Байно-Гіттенса. Також повідомлялось, що до занять з Михайлом може долучитися і бразильський талант Естевао. Втім, журналіст Метт Лоу, на якого посилався ресурс, вже спростував дану інформацію.

Мудрик не грає з грудня 2024 року – у його допінг-пробі виявили мельдоній. Офіційне обвинувачення надійшло 18 червня 2025-го. Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації. Контракт з Челсі чинний до 2031-го

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