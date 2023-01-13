Схоже, що трансферна сага Михайла Мудрика з переходом в Арсенал має завершитись найближчим часом.

Кілька годин тому технічний директор Арсенала Еду прилетів до Варшави, де наразі перебуває керівництво Шахтаря, повідомляє TMW.

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Зазначається, що сторони мають намір найближчим часом завершити перехід Михайла Мудрика до лондонського клубу. Арсенал з оптимізмом дивиться на можливість підписати українця після покращення пропозиції.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро. Нині футболіст перебуває з командою на зборах у Туреччині.

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