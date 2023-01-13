Мудрик в Арсенал: директор "канонірів" прибув до Варшави для закриття трансферу
Схоже, що трансферна сага Михайла Мудрика з переходом в Арсенал має завершитись найближчим часом.
Кілька годин тому технічний директор Арсенала Еду прилетів до Варшави, де наразі перебуває керівництво Шахтаря, повідомляє TMW.
Мудрик за крок від переходу в Арсенал – Шахтар майже витиснув з лондонців бажані 100 млн євро
Зазначається, що сторони мають намір найближчим часом завершити перехід Михайла Мудрика до лондонського клубу. Арсенал з оптимізмом дивиться на можливість підписати українця після покращення пропозиції.
Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро. Нині футболіст перебуває з командою на зборах у Туреччині.