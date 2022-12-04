Головний тренер Арсенала Мікель Артета поки остаточно не визначився щодо необхідності трансферу Михайла Мудрика з Шахтаря.

Лондонський гранд, за який вже виступає українець Олександр Зінченко, розуміє, що 21-річний талант з радістю приєднається до них. Але останнє слово буде за коучем.

Манчестер Юнайтед визначився з планами на Мудрика – британський журналіст грає на руку Арсеналу

Як повідомляє журналіст CBS Бен Джейкобс, Мікель Артета остаточно не визначився щодо підписання Мудрика. Іспанцю справді подобається таке підсилення, але питання викликає встановлена Шахтарем ціна на футболіста. Це і може стати головною проблемою.

Раніше генеральний директор "гірників" Сергій Палкін говорив, що клуб хоче виручити за Михайла близько 100 мільйонів євро. Вінгер відреагував невдоволено.

У кампанії 2022/23 Мудрик провів 18 поєдинків на клубному рівні, у яких встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі