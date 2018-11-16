"Мудрик в 17 років коштує більше трьох млн євро", – відомий скаут порівняв вартість гравців Шахтаря та клубів Серії А

Скаут італійського Кальярі Алекс Великих дав цікаве пояснення, чому вихованці донецького Шахтаря можуть коштувати дорожче за молодих гравців клубів Серії А.

"Чому гравець Шахтаря буде коштувати дорожче, ніж італійський з тими ж характеристиками? Тому що Шахтар – це топовий клуб Європи, який не потребує продати свого молодого таланта. Ним керує бажання довести юного гравця до головної команди. Відповідно, якщо ми беремо італійського середняка, умовну Сампдорію, то гравець, підготовлений генуезцями, буде коштувати дешевше, ніж підготовлений Шахтарем.

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Не тому, що вартість підготовки футболістів Шахтаря і «Сампдорії відрізняється. Навпаки, в Італії це може навіть коштувати дорожче. А саме через завданя клубу та через за його фінансові можливості.

Це сильно впливає на конкуренцію в продажі футболістів. Тому що умовний Мудрик за 3 млн євро може бути цікавим. Але, наскільки я знаю, ціна за нього зараз вище.

Мудрик – це топ-гравець європейського рівня. Я його возив до Італії, де він отримав чудову пресу. Може, він піде в головну команду Шахтаря, а може, заграє в якомусь європейському гранді. Поки я бачу, що він скоріше буде грати в Шахтарі, ніж буде проданий", – цитує Великих видання ua-football.

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