"Я найталановитіший гравець у складі Шахтаря? Ні, я не згоден. Я вважаю, що у Шахтарі дуже багато талановитих хлопців, які набагато талановитіші, ніж я. Весь мій талант – це години роботи, проведені на полі, в тренажерному залі. Так, можливо щось від Бога все таки є, може щось передалося від батьків.

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Дуже часто люди плутають талант з важкою роботою. Іноді талант – це і є талант. По людині видно, що вона талановита, і ти розумієш, що йому це дано. Але мені було дано не особливо багато. Все, що я маю – це завдяки важкій роботі і Богу", – розповів Мудрик у інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, Мудрик є вихованцем Шахтаря та встиг пограти в оренді в київському Арсеналі і Десні. У поточному сезоні Михайло зіграв за "гірників" у 8 матчах у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.

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