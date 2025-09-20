Михайло Мудрик уже дев’ятий місяць перебуває поза футболом через гучну допінгову справу. Після позитивного тесту на мельдоній українець був відсторонений від ігор за Челсі та збірну України, а розслідування Футбольної асоціації Англії триває й досі.

Мудрик може змінити вид спорту після дискваліфікації – хоче взяти участь в Олімпійських іграх

Як повідомляє BBC, попри невизначеність, Михайло Мудрик намагається максимально якісно проводити цей час. Мудрик залишився у Лондоні, де мешкає неподалік тренувальної бази Челсі. Через умови відсторонення він не має права працювати з командою чи користуватися клубними об’єктами, тож займається індивідуально. Українець найняв особистого тренера, який стежить за його фізичною готовністю та розробив програму спеціальних занять, аби зберегти швидкість і тонус.

Окрім тренувань, півзахисник приділяє багато часу духовному життю – як відданий православний християнин, він регулярно відвідує церкву. Близькі запевняють, що Мудрик перебуває у хорошому фізичному й ментальному стані та намагається залишатися зосередженим на поверненні.

Нагадаємо, що востаннє Мудрик виходив на поле ще 28 листопада 2024 року, а нині чекає на рішення у справі, яке визначить його подальшу кар’єру.

