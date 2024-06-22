Троє українських гравців не поїдуть на Олімпійські ігри, які відбудуться цього літа у Парижі.

Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Іван Желізко не зіграють на футбольному турнірі Олімпіади-2024, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, в УАФ надійшли листи від Челсі, Борнмута та Лехії, де зазначено, що ці клуби відмовляються відпускати своїх гравців на Олімпійські ігри. Щодо Динамо, київський клуб підтвердив участь Максима Брагару та Миколи Михайленка в турнірі. Питання з Назаром Волошиною залишається відкритим.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2024 збірна України опинилася в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком.

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