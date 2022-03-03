Два молоді гравці Шахтаря готові боротися з наслідками бомбардувань столиці України.

Михайло Мудрик та Георгій Судаков спільно готові надавати посильну гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує в Києві.

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"Київ – Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони. Я зі своїм другом Михайлом Мудриком хочемо допомогти гуманітарною допомогою. Напишіть, хто чого потребує. Намагатимемося допомогти всім, чим зможемо", – написав Судаков в Instagram.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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