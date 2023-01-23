"Дебют за Челсі на Енфілді — це добре, але я не можу дочекатися свого дебюту на Стемфорд Брідж", – серомно написав українець в Instagram.

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Значно промовистішим було відео, яке додав Мудрик. Новачок Челсі за 36 хвилин встиг запам'ятатися сміливими обведеннями гравців Ліверпуля і кількома гострими моментами. Втім, для результативних дій цього виявилося замало.

Мудрик може дебютувати на Стемфорд Брідж 3 лютого і вже вийти у основі – Челсі зіграє проти сусідів з Фулхема.

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