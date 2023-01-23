Мудрик стримано прокоментував свій дебют за Челсі – відео знищень гравців Ліверпуля замість тисячі слів
Михайло Мудрик поділився емоціями від першої гри у футболці Челсі.
"Дебют за Челсі на Енфілді — це добре, але я не можу дочекатися свого дебюту на Стемфорд Брідж", – серомно написав українець в Instagram.
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Значно промовистішим було відео, яке додав Мудрик. Новачок Челсі за 36 хвилин встиг запам'ятатися сміливими обведеннями гравців Ліверпуля і кількома гострими моментами. Втім, для результативних дій цього виявилося замало.
Мудрик може дебютувати на Стемфорд Брідж 3 лютого і вже вийти у основі – Челсі зіграє проти сусідів з Фулхема.
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