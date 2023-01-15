15 січня трансферна сага навколо 22-річного таланта завершилась. Шахтар і Челсі оголосили про трансфер за рекордні для українського футболу 70 мільйонів євро + 30 млн у вигляді бонусів.

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"Я дуже радий підписати контракт з Челсі. Це величезний клуб із фантастичної ліги, це дуже привабливий проєкт для мене на цьому етапі кар'єри. Я радий зустрітися зі своїми новими товаришами по команді, з нетерпінням чекаю на роботу та навчання під керівництвом Грема Поттера і його штабом", – цитує Мудрика сайт Челсі.

До слова, українець став п'ятим зимовим новачком "синіх" після Бадіашиля, Фофана, Сантоса та Феліша. За новий колектив Михайло може дебютувати 21 січня проти Ліверпуля в АПЛ.

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