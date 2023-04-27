"Мудрик став заручником позиції клубу, який продав його у Челсі, де, по-перше, і моделі то жодної немає, і тренери міняються і будуть мінятися. Якби він потрапив до Арсенала, який його хотів бачити, все було б інакше. Там, принаймні, є якийсь проєкт. Вони терпіли-терпіли, вибудовували. Артета, мабуть, отримав кредит довіри і будував команду, яка нарешті спромоглася дати якийсь результат.

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А в Челсі більше шансів, що Мудрик не зможе себе проявити. Тому він став заручником позиції керівництва Шахтаря. А самому гравцю буде дуже важко, мало шансів, що він зможе реалізувати себе на повну саме в Челсі. І це той самий випадок, коли велика ціна не сприятиме його адаптації", – розповів Фоззі в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Мудрик обійшовся Челсі у 70+30 млн євро. Наразі український вінгер не вражає у складі "синіх" – 2 асисти та жодного забитого м'яча у 12 матчах.

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