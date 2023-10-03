"Мудрик – це гравець, який повинен бути зіркою №1 в команді. Всі ж бачили, як він вміє прийняти м’яч, обробити, втекти, обіграти. Якщо просто грати у посередній футбол, отримувати м’яч декілька разів за гру, то діла не буде. Мудрика потрібно відчувати. Ось із Циганковим у збірній України в них чудова хімія.

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А Челсі що? Вони набрали зірок, які досі не зігралися, кожен сам за себе рве сорочку. Як тільки почнуть грати на Мудрика, то він стане зіркою англійського футболу", – поділився Прохватило в інтерв'ю Українському футболу.

Зазначимо, що саме ДЮСШ Красноград стала першою футбольною школою для Михайла Мудрика, який зараз виступає у складі Челсі. Вчора вінгер вперше забив у офіційній грі за лондонців.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм