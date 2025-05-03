17 грудня 2024 року точно буде відзначене в кар’єрному календарі Михайла Мудрика чорним кольором. Саме цього дня лондонський Челсі офіційно оголосив про позитивну допінг-пробу А українського вінгера. З різних джерел стало відомо, що у крові Мудрика віднайшли заборонений мельдоній. Як повідомляло авторитетне видання The Athletic, у в організмі прудконогого вінгера виявили заборонену речовину після матчів збірної України у листопаді.

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Відтоді Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації за порушення антидопінгових правил FA, якщо проба B покаже позитивний результат. Також, за умови пом'якшувальних обставин або відмови від перевірки другої проби, термін відсторонення можуть скоротити до 18 місяців, як це було у випадку з уже колишнім хавбеком МЮ Полем Погба.

Поки футбольний світ і сам Михайло очікують на оприлюднення результатів проби B (хоча вони мали уже давно бути відомі), Марічка Кулачковська вирішила згадати найвідоміші допінг-скандали в українському футболі.

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