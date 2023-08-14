У пресі з'являлись чутки, що роздягальня Челсі не вміщувала величезної кількості гравців, тому 70-мільйонному українцю доводилось перевдягатись у коридорі.

Мудрик отримував смертельні погрози від фанатів Арсенала: "Що я їм зробив?"

"Рівно 50%, що ви читаєте – це повна маячня! Читаєш і на вуха іноді не налазить. Я ж не можу після кожної новини давати спростування. Так як трибуна щось викладе. Ну, реально? Будь ласка, не репостіть цю жовту маячню і не займайтеся дезінформацією. Краще спитайте в мене, і я вам скажу, це правда чи неправда. Ну це такий абсурд, що просто смішно.

Ну в якому коридорі? Було таке, що одні гравці були в одній роздягальні, а ті, хто прийшли, були в іншій роздягальні. Тому що було багато футболістів і не було місця. Ну, але таке писати, що в коридорі, що ти стоїш під дверима, перевдягаєшся. Ну в будь-якому клубі – це просто дуже смішно", – запевнив Мудрик в інтерв'ю Бомбардир.

Мудрик втратив шанс стати героєм – Челсі та Ліверпуль розписали виснажливу нічию на старті АПЛ