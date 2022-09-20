Шахтар готується до нової трансферної саги з Михайлом Мудриком вже у зимове вікно.

Зірочка "гірників" у січні з нетерпінням чекатиме запрошення сильного європейського клубу, повідомляє журналіст CBS Бен Джейкобс.

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Список претендентів залишається доволі широким – Арсенал, Ньюкасл, Байєр, Севілья та Аякс. Влітку ніхто з них не захотів платити Шахтарю 50 млн євро, але взимку позиція донеччан може виявитися ще жорсткішою. Успіхи на старті ЛЧ остаточно переконали Ріната Ахметова, що рішення утримувати Мудрика було правильним. Якщо Шахтар проб'ється у плей-офф, то президент взагалі не захоче слухати про продаж вінгера.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за "гірників" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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