У матчі відбору на Євро-2024 між збірними Мальти та України півзахисник Челсі Михайло Мудрик забив свій перший гол за національну команду. Після поєдинку капітан "синьо-жовтих" Олександр Зінченко похвалив Мудрика, однак жартівливо зазначив, що "відірве йому яйця", якщо той заб'є м'яч у ворота Арсенала у лондонському дербі.

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Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно відреагував на цю "погрозу", зізнавшись, чи хвилюється за свого підопічного. "У жодному разі, Мудрик сильніший за нього", – цитує наставника "синіх" football.london.

Нагадаємо, українсько-лондонське дербі відбудеться вже сьогодні, 21 жовтня. Початок зустрічі о 19:30.

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