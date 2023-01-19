"У такому віці ви підходите до ключового етапу своєї кар'єри, коли хочете продовжувати розвиватися. Якщо він бачить, що більше розвиватиметься у Челсі, ніж в Арсеналі або бачить, що розвиватиметься в одному клубі вісім з половиною років, то це довго.

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Він буде отримувати відгуки щодо своїх успіхів протягом всього цього часу. Таке враження, що він остаточно присвятив свою кар'єру Челсі. Хотів би побачити, як це буде тривати, адже тренери змінюються. До того ж у "синіх" зараз не найкращі часи.

Ніхто не знає, що буде далі, але він ризикнув. Я мало бачив його, але впевнений, що за ті гроші, які за нього заплатили, він повинен бути чудовим гравцем", – сказав Вілсон в інтерв'ю ВВС.

Нагадаємо, контракт Мудрика з Челсі розрахований на 8,5 років.

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