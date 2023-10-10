Єдиний з українців, хто втратив у вартості, – Михайло Мудрик (подешевшав на 5 млн євро). Тепер вінгера Челсі оцінюють у 45 млн євро.

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Зінченко, Забарний та Миколенко зберегли свої ціни – 42 млн, 20 млн та 25 млн відповідно. Єдиний, хто подорожчав – Єгор Ярмолюк, який додав у вартості на 600 тисяч євро. Тепер хавбека Брентфорда оцінюють в 1 млн євро.

Цікаво, що саме Ярмолюк досі не дебютував АПЛ, зігравши лише в матчі Кубка футбольної ліги. Мудрик же нарешті забив дебютний гол за Челсі в чемпіонаті, вразивши ворота Фулхема.

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