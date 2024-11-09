У цьому турі в рамках протистояння "редакція – читачі" зіграю з Юрієм Перміновим та Віктором Бурдельним, які залишили свої прогнози на стіні нашого конкурсу.

Полетіли!

Ліверпуль – Астон Вілла

9 листопада, 22:00. Ліверпуль, Енфілд Роуд. Пряма трансляція на Setanta Sports. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Немає зараз у всій Прем’єр-лізі команди, яка б виглядала на першому місці більш гармонійно, ніж Ліверпуль. "Червоні" на цьому етапі демонструють непохитну стабільність і з легкістю посунули Ман Сіті, який програв у Борнмуті. Бездоганно ватага Слота виступає і в Лізі чемпіонів. Розгром Байєра вразив навіть тих, хто не мав жодних сумнівів у мерсисайдцях. Ліверпуль виявився єдиним клубом із 36, який набрав абсолютний максимум очок.

А ось Вілла помітно підсіла. Варто було Унаї Емері заговорити про потрапляння у топ-вісімку ЛЧ, як бірмінгемці почали втрачати очки по всіх фронтах. В останніх п’яти турах чемпіонату – лише одна перемога. Минулого вікенду сталася розгромна поразка Тоттенхему, а після цього спіткало ще й перше фіаско на євроарені. Брюгге точно не переважав "вілланів" за класом, але скористався ідіотською помилкою Тайрона Мінгса.

Найдурніший пенальті в історії ЛЧ поховав Астон Віллу проти Брюгге – єдиною ідеальною командою залишився Ліверпуль

До суботньої зустрічі команди підходять без серйозних кадрових втрат. Ліверпуль вже навчився грати без Аліссона. А втрата Жоти відійшла на другий план завдяки голам Салаха і Діаса. Колумбійський вінгер взагалі став головним героєм Енфілда посеред тижня, поставивши Байєр на коліна ефектним хет-триком.

That Friday feeling pic.twitter.com/J5AJ0z7nEF — Liverpool FC (@LFC) November 8, 2024

Рік тому Ліверпуль в рідних стінах розтрощив Віллу – 3:0. Але то ще була команда Клоппа. Наскільки незручним суперником для Емері виявиться Слот – побачимо увечері.

Прогноз головного редактора: 2:0

Прогноз читачів: Пермінов – 3:2, Бурдельний – 2:0

Коефіцієнти від Favbet: перемога Ліверпуля – 1,47, нічия – 4,95, перемога Астон Вілли – 6,40

Рома – Болонья

10 листопада, 16:00. Рим, Стадіо Олімпіко. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Болонья – сором і біль Італії у єврокубках. Приблизно, як для нас – Динамо. До речі, саме Болонья і Динамо – єдині з-поміж усіх клубів ЛЧ, ЛЄ та ЛК (а їх у сумі аж 108!), хто за чотири тури не спромігся забити жодного м’яча. Важко давався результат команді Вінченцо Італьяно і в чемпіонаті. Проте останнім часом справи налагодилися. Дві перемоги поспіль над Кальярі та Лечче підняли Болонью у верхню половину турнірної таблиці. "Россоблу" зараз перебувають вище за Рому!

Важливо зазначити ще кілька особливостей представника Емілії-Романьї. По-перше, голи даються Болоньї важкувато, як і Ромі. В обох – по 12 забитих. При цьому в учасника ЛЧ трохи надійніша оборона. А третє і найголовніше – безпрограшна серія "россоблу" налічує вже вісім турів. У пасиві команди Італьяно лише одна поразка – від Наполі ще в серпні. Рома ж, нагадаємо, програла цілих чотири матчі.

Triplice fischio: al vantaggio di Mancini al 62', replica Mac Allister al 77'. #USGRoma 1-1 pic.twitter.com/BqpnxowalI — AS Roma (@OfficialASRoma) November 7, 2024

"Нас оточує негатив", – скаржиться Іван Юріч, і в цьому має рацію. Результати "вовків" під його керівництвом, м’яко кажучи, не тішать. До того ж мають тенденцію погіршуватись. Здавалося, хорватського спеціаліста звільнять одразу після вльоту 1:5 від Фіорентини. Але він і досі тут. Вимучив перемогу над Торіно, програв Вероні, знову розчарував у Лізі Європи – бліда нічия з бельгійським Уніоном. "Бездушна команда", як пише італійська преса. Проте ми все ж ризикнемо поставити на її перемогу. Важку, вистраждану, мінімальну, але перемогу. Просто тому, що нижче падати – вже зовсім непристойно.

Прогноз головного редактора: 1:0

Прогноз читачів: Пермінов – 4:1, Бурдельний – 1:0

Коефіцієнти від Favbet: перемога Роми – 2,09, нічия – 3,35, перемога Болоньї – 3,80

Челсі – Арсенал

10 листопада, 18:30. Лондон, Стемфорд Брідж. Пряма трансляція на Setanta Sports. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Ще один різновид Лондонського дербі. Арсенал і Челсі – найтитулованіші клуби столиці, але матчі між ними зазвичай не настільки наелектризовані, як проти Тоттенхема. За всі роки статистика особистих зустрічей на боці "канонірів": 83 перемоги, 61 нічия та 66 поразок. Ще зовсім свіжі спогади про квітневе фіаско Челсі на Емірейтс – 0:5. А ось перемагали "сині" вже давненько – у серпні 2021-го, коли забили на все тому ж полі Арсенала два сухі м’ячі.

Донедавна команда Артети вважалася б очевидним фаворитом цього протистояння. Але зараз багато чого змінилося в обох таборах. Челсі, маючи розкішну глибину складу, потихеньку набирає оберти. Після десяти турів набрав стільки ж очок, що й Арсенал, а в Лізі конференцій очолює пелетон із 36 клубів. Важливо, що цього тижня "сині" зберегли свіжість, провівши спаринг підвищеної відповідальності з вірменським Ноа – 8:0. Забив навіть Мудрик – та ще й як! До слова, Арсеналу українець також поклав красу у попередньому сезоні.

Last season at home to the Gunners. pic.twitter.com/YT6b974bzO — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 9, 2024

Натомість "каноніри" мали важку подорож на Джузеппе Меацца, звідки повернулися без очок, витративши багато сил, проте зазнавши першої поразки в ЛЧ. Та це ще пів біди. Головна проблема Арсенала – в чемпіонаті, де команда не перемагає вже понад місяць, а за цей час набрала лише одне очко. Ліверпуль пішов у відрив, Ман Сіті також. Тепер Зінченку і Ко не гарантована навіть топ-трійка. Як не гарантовано й те, що обидва наші легіонери перетнуться на полі. Та це точно не завадить їм обійнятися бодай біля лави запасних.

Прогноз головного редактора: 1:1

Прогноз читачів: Пермінов – 3:2, Бурдельний – 0:1

Коефіцієнти від Favbet: перемога Челсі – 2,77, нічия – 3,50, перемога Арсенала – 2,55

Інтер – Наполі

10 листопада, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Центральний матч вікенду у Кальчо запланований, як і годиться, на вечір неділі – аби ніщо не могло відволікти від такого видовища. Зустрічаються два головні лідери за підсумками перших одинадцяти турів. Наполі міг би прибути до Мілана зі значно комфортнішим гандикапом у чотири очки. Проте несподіване домашнє приниження, пережите в матчі з Аталантою тиждень тому, підпустило Інтер на відстань одного пункту. А там підтягнулися ще й інші команди. Щоб не втратити першу сходинку, Конте важливо принаймні не програти на Меацца. Неаполітанські тіфозі сподіваються, що домашні 0:3 стануть для їхніх улюбленців холодним душем. Принаймні аналогічна поразка у першому турі настільки завела "адзуррі", що вони не програвали дев’ять матчів поспіль, втративши там лише два очки.

Щодо чинних чемпіонів, то "нерадзуррі", на відміну від Наполі, змушені витрачати багато ресурсів на Лігу чемпіонів. Поки що все під контролем – десять очок у чотирьох турах, жодного пропущеного м’яча, одна з лідерських позицій. Але бос міланського клубу Беппе Маротта однозначно робить ставку на Серію А. "ЛЧ є важливим змаганням. Однак цей турнір потрібен як тренувальний майданчик для резервних гравців", – заявив він. Перемога над Наполі подарує Маротті значно яскравішу гаму емоцій, ніж успіх проти Арсенала.

Прогноз головного редактора: 1:1

Прогноз читачів: Пермінов – 4:2, Бурдельний – 1:0

Коефіцієнти від Favbet: перемога Інтера – 1,90, нічия – 3,65, перемога Наполі – 4,20

Реал Сосьєдад – Барселона

10 листопада, 22:00. Сан-Себастьян, Аноета. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Каталонців помучили у Белграді. За рахунком, звісно, чергова впевнена перемога. Але пропущено аж два м’ячі, зокрема після невдалої спроби штучного офсайду. Плюс – серби добряче потопталися по ногах "кулес", а Кубарсі взагалі пустили кров. Виїзд до Сан-Себастьяна навряд чи буде простішим. Попри 6-очковий відрив від Реала, команді Фліка не можна збавляти оберти.

Щодо Сосьєдада, то баски в цьому сезоні дуже нестабільні. На тижні майбутні суперники Динамо несподівано програли чеській Вікторії у Лізі Європи. У Ла Лізі справи йдуть не набагато краще – екватор турнірної таблиці, атака забиває менше одного голу за матч. Щоправда, траплялися у команди Іманола Альгуасіля і непогані поєдинки, як от виїзні перемоги над Жироною та Севільєю, домашня нічия з Атлетіко. Дрімає поки що чемпіон Європи Мікель Оярсабаль, який у новому сезоні відзначився лише двічі. Але, як вже сказано, вся атакувальна потуга "біло-синіх" проявляє себе поки що "на трієчку".

Прогноз головного редактора: 1:3

Прогноз читачів: Пермінов – 3:2, Бурдельний – 1:3

Коефіцієнти від Favbet: перемога Сосьєдада – 4,65, нічия – 4,00, перемога Барселони – 1,75

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