Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно може піти у відставку через погані результати.

"Сині" програли Вулверхемптону (2:4) у 23 турі АПЛ. Наразі лондонці перебувають за межами першої 10-ки, а від зони єврокубків їх відділяє 13 балів.

Почеттіно після нового фіаско заговорив про можливу відставку з Челсі: "Не хочу приходити сюди й казати, що я найкращий"

Як інформує Team talk, керівництво Челсі незадоволене останніми результатами команди. Очільники "синіх" планують обговорити майбутнє головного тренера. Зазначається, що рішення звільнити Почеттіно було б простішим, якби Челсі не вийшов у фінал Кубка ліги, де зіграє проти Ліверпуля. Іншим фактором, який може вплинути на думку керівництва, є те, що "сині" вже змінити п'ять різних тренерів після поглинання команди Тоддом Бьолі.

Маурісіо Почеттіно очолив Челсі у липні 2023 року. Команда провела під його керівництвом 31 матч у всіх турнірах, здобула 15 перемог, 5 разів зіграла внічию і зазнала 11 поразок. Чинна угода аргентинця з лондонцями діє до 2025 року.

Челсі з ганьбою перервав безпрограшну серію вдома – Мудрик віддав асист, але екс-тренер Забарного знищив Почеттіно