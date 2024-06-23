Боротьбу за Майкла Олісе виграла Баварія, тому "сині" перемкнулись на іншого вінгера – Ніко Вільямса, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Іспанія у ефектному стилі перемогла Італію, оформивши достроковий вихід в 1/8 фіналу Євро-2024

Лідер Атлетіка провів дуже сильний клубний сезон, оформивши 8 голів та захмарні 19 асистів у 37 матчах. 21-річний Вільямс яскраво розпочав і Євро-2024, де був одним з найкращих гравців перших двох турів. Втім, Ніко лише нещодавно підписав новий контракт з Атлетіком і на публіку обіцяє зберегти вірність рідному клубу. Клаусула вінгера складає 60 млн євро.

Прихід Вільямса в Челсі міг би стати проблемою для Михайла Мудрика. Українець відчутно програє Ніко за статистикою, маючи лише 7 голів та 2 асисти у 41 матчі.

Мудрик нарешті вразив Англію, Довбика знищують в Італії – тіньові герої збірної України, словаки осоромилися після матчу