Мудрик ризикує отримати нові проблеми – Челсі завершує трансфер вінгера Манчестер Сіті
Атакувальний півзахисник Коул Палмер незабаром покине команду Хосепа Гвардіоли заради Челсі.
Чемпіони Англії вирішили продати свого талановитого вихованця, який своїм голом допоміг команді виграти Суперкубок УЄФА. Челсі переконав Ман Сіті відпустити 21-річного гравця за 40 мільйонів фунтів, інформує Фабріціо Романо у Twitter.
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Сума трансферу може досягти 45 мільйонів фунтів завдяки бонусам. Незабаром Палмер пройде медобстеження перед переходом у Челсі. Клуби вже узгодили перехід вінгера молодіжної збірної Англії, який став чемпіоном Європи-2023 серед команд U-21.
Коул Палмер виступає на позиції правого вінгера, але його перехід може ще більше позбавити Михайла Мудрика ігрової практики. Існує велика ймовірність, що новачок гратиме справа в атаці, а Рахім Стерлінг піде на лівий фланг – основну позицію українця.
За першу команду Ман Сіті Палмер зіграв 41 матч. Забив 6 голів і віддав 2 асисти. Його угода чинна до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює Коула в 18 млн євро.
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