Чемпіони Англії вирішили продати свого талановитого вихованця, який своїм голом допоміг команді виграти Суперкубок УЄФА. Челсі переконав Ман Сіті відпустити 21-річного гравця за 40 мільйонів фунтів, інформує Фабріціо Романо у Twitter.

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Сума трансферу може досягти 45 мільйонів фунтів завдяки бонусам. Незабаром Палмер пройде медобстеження перед переходом у Челсі. Клуби вже узгодили перехід вінгера молодіжної збірної Англії, який став чемпіоном Європи-2023 серед команд U-21.

Коул Палмер виступає на позиції правого вінгера, але його перехід може ще більше позбавити Михайла Мудрика ігрової практики. Існує велика ймовірність, що новачок гратиме справа в атаці, а Рахім Стерлінг піде на лівий фланг – основну позицію українця.

За першу команду Ман Сіті Палмер зіграв 41 матч. Забив 6 голів і віддав 2 асисти. Його угода чинна до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює Коула в 18 млн євро.

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