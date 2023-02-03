Чемпіон світу-1998 та переможець Євро-2000 Еммануель Петі сумнівається, що Михайло Мудрик обрав правильний клуб. Сам француз встиг пограти і за Арсенал, і за Челсі.

"Мені сподобалося, як Мудрик зіграв проти Ліверпуля у своєму дебютному матчі. Я думаю, що він привніс щось нове у гру Челсі. Він показав, що дуже швидко поводиться з м'ячем. Він показав, що не злякався, одразу взяв на себе відповідальність. Він хотів чинити тиск на захисників.

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Це все ще велика гра на майбутнє. Спочатку він хотів перейти в Арсенал, але опинився в Челсі, тому у мене постає питання – він радий цьому? Я не впевнений. Але, безперечно, він додасть якості їхній команді. Я сподіваюся, що він досягне успіху в Челсі", – наводить слова Петі Metro.

Нагадаємо, сьогодні Мудрик може дебютувати в старті і на домашньому Стемфорд Брідж – Челсі прийматиме Фулхем о 22:00.

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