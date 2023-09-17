Челсі та Борнмут не змогли визначити переможця у п'ятому турі АПЛ. Відеоогляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Михайло Мудрик вперше потрапив до стартового складу Челсі в цьому сезоні. Ілля Забарний теж вийшов з перших хвилин у Борнмута. Лондонці мали кілька гарних нагод, щоб забити, втім, команда Маурісіо Почеттіно не скористалася ними. "Вишеньки" теж не змогли організувати гол у ворота Челсі. У підсумку зустріч закінчилася нулями на табло.

Челсі знову провалився в матчі АПЛ – Мудрик засяяв у битві проти Забарного, але партнери підвели

Команда Мудрика перебуває на 14 місці, маючи п'ять очок. Борнмут розташувався одразу за Челсі з трьома балами.