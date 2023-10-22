Вінгер збірної України Михайло Мудрик скромно відреагував на гол, який зумів забити у матчі 9-го туру АПЛ Челсі – Арсенал (2:2).

У першому таймі українець заробив пенальті, який реалізував Коул Палмер. А на старті другої половини гри Михайло Мудрик забив свій дебютний гол на Стемфорд Брідж. Вінгер з лівого флангу розкішно закинув м'яч за комірець Давіду Райї, який необачно вийшов із воріт.

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За рахунку 2:0 Маурісіо Почеттіно замінив українця, а Арсенал зумів відігратися. Це трапилося вже без Олександра Зінченка, який був замінений після першого тайму.

По завершенні гри Мудрик назвав, що допомогло йому зіграти один із найкращих матчів за Челсі, кольори якого українець захищає вже майже рік.

"– Що в тебе є? – Віра. – І це все? – Достатньо", – написав Михайло Мудрик в Instagram.

Тепер в активі 22-річного українця 2 голи за Челсі у сезоні 2023/24. Загалом Мудрик зіграв за лондонську команду вже 26 поєдинків, у яких записав до свого активу 2 голи і 2 результативні передачі.

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