У рамках 34-го раунду АПЛ, в якому Ліверпулю вдалося оформити чемпіонство, взяли участь лише двоє українських легіонерів: Ілля Забарний, якому із Борнмутом не вдалося втримати перемогу проти МЮ, та Віталій Миколенко. "Іриски" на виїзді не зуміли перервати 30-матчеву домашню безпрограшну серію Челсі (0:1).

Судаков провокує трансферну битву Ліверпуля та Ман Сіті – Ліга чемпіонів стала "вітриною" українця

Обидва клуби українців не вирішують жодних турнірних завдань, лише "вишні" мають теоретичні шанси на те, аби зачепитися за сьому позицію, яка гарантує участь у Лізі конференцій.

Доєднатися до Іллі та Віталія може Георгій Судаков, на якого начебто кинули оком два англійські гранди – Ліверпуль і Манчестер Сіті. Щоправда, ці чутки ширять досить сумнівні джерела – Todofichajes. Найпредметніший інтерес до Георгія проявляє туринський Ювентус, який є найближчим до підписання хавбека "гірників". Втрутитися у гонитву може Наполі.

Покинути натомість Туманний Альбіон має шанс Олександр Зінченко, який остаточно перетворився на гравця ротації для Артети. У послугах українського захисника досі зацікавлена дортмундська Борусія. Скласти конкуренцію німцям може Галатасарай, для якого підписання Сашка на позицію лівого захисника є пріоритетним. Як пише іспанське видання AS, турки також стежать за Андрієм Луніним, у якому бачать заміну ветерану Муслері. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах врятував нічию з Борнмутом – Забарний помилявся, але міг забити гол