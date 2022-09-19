"Вважаю, що ми провели дуже хорошу роботу. Були два дні високих навантажень. Готуємось до матчу з Шотландією. Вже навіть на тренуваннях відчувається, що ми знову згадуємо наші зв'язки, які у нас і були. Нам потрібно буквально 2-3 тренування, щоб все це згадати.

Петраков зачепив окупантів за живе – росіяни просять УЄФА дискваліфікувати наставника збірної України

Кожна гра – це виклик. Ми всі знаємо, нам не потрібно нагадувати, що вся Україна буде дивитись, і потрібно порадувати наших земляків. Коли в команді колектив – єдине ціле, її дуже складно перемогти на полі. Навіть якщо клас команди, проти якої вона грає, вищий", – сказав Мудрик в коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, збірній України належить зіграти три матчі в рамках групового етапу Ліги націй. Підопічні Олександра Петракова двічі зустрінуться з Шотландією та одного разу – з Вірменією.

Збірна України провела останнє тренування в Польщі – бюрократична втрата на Шотландію