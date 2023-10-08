"Щодо ситуації з Михайлом, то в понеділок у матчі з Фулхемом він відіграв 45 хвилин і щось відчув у своєму чотириголовому м'язі стегна.

Розгромна перемога Мудрика і Ко у відеоогляді матчу Бернлі – Челсі – 1:4

Втім, Мудрик уже повністю відновився, але ми подумали, що не варто ризикувати ним, тому він розпочав матч з Бернлі (4:1) на лаві запасних із можливістю вийти на заміну та змінити гру", – цитує Почеттіно Football London.

Нагадаємо, Мудрик в матчі з Фулхемом забив свій дебютний гол у складі Челсі, але в тому ж матчі отримав ушкодження. Проти Бернлі українець з'явився на полі наприкінці зустрічі. окрім того, Михайло отримав виклик до збірної України, яка 14 та 17 жовтня проведе матчі відбору на Євро-2024.

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