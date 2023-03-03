Сенегальський гравець "синіх" став на захист українського вінгера, який нещодавно приєднався до команди. Кулібалі вірить, що Михайло Мудрик здатний стати лідером Челсі.

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"Що стосується Мудрика, то він дуже швидкий та технічний, в грі один на один він видатний і може бути для нас великою підмогою. Але він гравець, якому потрібен м'яч, щоб зробити різницю, і наше завдання доставити його до нього.

Кожному гравцеві, який приходить в Челсі, потрібен час, щоб адаптуватися, і Мудрик нічим не відрізняється. Ми не хвилюємося, бо знаємо, що він поведе нас вперед", – цитує Кулібалі The Sun.

Нагадаємо, що Мудрик став найдорожчим трансфером Челсі взимку. Українець зіграв в п’яти матчах АПЛ, але поки результативними діями не відзначився.

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