"Мудрик поведе нас вперед": зірковий захисник Челсі дав свій прогноз щодо українця
Захисник Челсі Каліду Кулібалі поділився своїм враженням від Мудрика.
Сенегальський гравець "синіх" став на захист українського вінгера, який нещодавно приєднався до команди. Кулібалі вірить, що Михайло Мудрик здатний стати лідером Челсі.
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"Що стосується Мудрика, то він дуже швидкий та технічний, в грі один на один він видатний і може бути для нас великою підмогою. Але він гравець, якому потрібен м'яч, щоб зробити різницю, і наше завдання доставити його до нього.
Кожному гравцеві, який приходить в Челсі, потрібен час, щоб адаптуватися, і Мудрик нічим не відрізняється. Ми не хвилюємося, бо знаємо, що він поведе нас вперед", – цитує Кулібалі The Sun.
Нагадаємо, що Мудрик став найдорожчим трансфером Челсі взимку. Українець зіграв в п’яти матчах АПЛ, але поки результативними діями не відзначився.
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