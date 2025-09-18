Мудрик потролив призначення Моурінью в Бенфіку – Трубін і Судаков оцінили
Вінгер Челсі Михайло Мудрик відреагував у соцмережі на призначення Жозе Моурінью головним тренером Бенфіки.
У четвер, 18 вересня, Бенфіка офіційно оголосила про призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера. Португалець повернувся в клуб через 25 років після свого першого досвіду роботи в структурі "орлів". Контракт спеціаліста чинний до 30 червня 2027 року.
Моурінью офіційно очолив Бенфіку
У новій команді Моурінью грають українці Георгій Судаков і Анатолій Трубін. Саме під публікацією Судакова в Instagram свою реакцію залишив вінгер Челсі Михайло Мудрик.
"Я виграв більше титулів Прем'єр-ліги сам, ніж інші 19 тренерів разом узяті", – написав Мудрик, відтворивши легендарну цитату Моурінью з часів роботи у Манчестер Юнайтед.
Його коментар викликав жваву реакцію серед фанатів, а також розсмішив Анатолія Трубіна і Георгія Судакова, які відмітились у дискусії під дописом.
Нагадаємо, що Бенфіка нещодавно звільнила Бруну Лаже після поразки від Карабаха (2:3) у стартовому турі Ліги чемпіонів.
