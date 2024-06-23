Вінгер збірної України та Челсі Михайло Мудрик показав на Євро-2024 одну з найбільших швидкостей.

Українець відомий своєю швидкістю і вже вражав нею шанувальників АПЛ. Михайло Мудрик продемонстрував її і на Євро-2024, виступаючи за збірну України.

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Офіційний акаунт УЄФА Євро-2024 представив рейтинг найшвидших гравців на турнірі. Мудрик розвинув швидкість 34.9 кілометра на годину. Він трішки поступається нападнику збірної Франції Кіліану Мбаппе, який розігрався до 35 км/г. А очолює рейтинг Валентін Міхейле, який представляє збірну Румунії. Його показник 35,8 км/г.

Варто зауважити, що 10-ку замикає захисник збірної Англії 34-річний Кайл Вокер. Він розвинув швидкість 34,8 км/г.

Нагадаємо, що збірна України зіграє у третьому турі групового етапу Євро-2024 проти Бельгії. Ця зустріч запланована на середу, 26 червня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

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