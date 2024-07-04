Челсі представив топ гравців, футболки яких користувалися найбільшим попитом в минулому сезоні.

Челсі оприлюднив список гравців, чиї футболки були найпопулярнішими та найбільше продавалися в сезоні 2023/24.

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Рейтинг футболок Челсі, що мали найбільший попит минулого сезону, очолив Енцо Фернандес, за яким на другій сходинці розташувався Ріс Джеймс. Бразильський захисник Тьягу Сілва зайняв третє місце, а четверта позиція дісталася Коулу Палмеру. Замкнув п’ятірку найпродаваніших футболок українець Михайло Мудрик.

Нагадаємо, минулого сезону Мудрик відіграв за Челсі у 41-му матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 2 асисти. Його контракт з "синіми" чинний до червня 2031 року.

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