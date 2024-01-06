Українець у свій день народження на тренуванні показав серію якісних штрафних ударів.

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Щоправда, Мудрик ніколи не міг похизуватися "славою Жунінью Пернамбукану". 23-річний вінгер на дорослому рівні ще не забивав прямими ударами зі штрафних. У Челсі за ці стандарти відповідають зовсім інші люди (Енцо, Палмер, Джеймс).

Додамо, що у нинішньому сезоні Мудрик провів 19 матчів, оформивши 4 голи та 2 асисти. 6 січня Челсі прийматиме Престон в рамках 1/32 Кубка Англії.

The birthday boy putting in the hours. pic.twitter.com/o4lK5X8W9I — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2024

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