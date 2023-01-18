Михайло Мудрик з перших днів показує свої великі амбіції у футболці Челсі.

Українець ще не провів жодного матчу на рівні АПЛ, але вже налаштований завойовувати Лондон.

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"Не можу дочекатися, щоб розпочати. Давайте зробимо Лондон синім", – написав Мудрик в Instagram. Фанати Арсенала очікувано заполонили коментарі, щоб нагадати своїй колишній цілі про турнірну таблицю АПЛ. Саме Зінченко і компанія йдуть лідерами та є найкращим лондонським клубом. Челсі лише десятий, поступаючись ще трьом сусідам – Тоттенхему (п'ятий), Фулхему (шостий) і Брентфорду (восьмий).

Мудрик може перейти від слів до справи 21 січня, коли його нова команда поїде в гості до Ліверпуля. Нагадаємо, Челсі заплатив за зірку Шахтаря 70 млн євро "чистими"+30 млн бонусами.

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