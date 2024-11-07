– Я намагаюся знаходити рішення та баланс з усіма нашими гравцями атаки. Я розумію, що не всі з них можуть виходити на своїй позиції. Їм потрібно трохи адаптуватися. Фелікс, Мудрик, Нкунку – всі вони, ймовірно, заслуговують на більше шансів у АПЛ, але у нас багато претендентів.

Мудрику радять тікати з Челсі до Циганкова – трансфер можливий лише за однією схемою

– Минулого місяця ви згадали, що процес навчання Мудрика був "повільним"...

– Він виходив у основі проти Панатінаїкоса, отримав хвилини з Ньюкаслом в АПЛ, потім виходив у старті на Кубок ліги, зіграв проти МЮ. Отже, він не завжди починає в основі, але він грає. Імовірно, в обороні йому теж треба дещо поліпшити, але він такий самий, як і всі інші.

– Чи можете ви розповісти більш конкретно?

– Що стосується гри з м'ячем, я думаю, наші вінгери повинні вриватися у карний майданчик. Наприклад, як Мудрик проти Панатінаїкоса. Це те, з чим вони боролися на початку, але тепер вони справляються набагато краще.

Мені подобається гра вінгерів у ізоляції, але коли немає шансів – не форсуйте. Якщо є два захисники, не форсуйте. У обороні потрібно стежити за крайніми захисниками суперника, особливо якщо вони люблять підключатись в атаку. Потрібен баланс.

– Який характер у Мудрика?

– Ми такі, які ми є. Людей важко змінити. Ми можемо спробувати зробити їх кращими, але якщо ви сором'язливі чи не сором'язливі, це всередині вас, і це важко змінити. Мудрик виглядає трохи сором'язливим, але загалом, коли він з нами, то нормальний, – цитує Мареску Football London.

Забарний у клубі трансферів на 200 млн, найкраща мить Мудрика – новий клуб для українця, який змушує продавати Холанда