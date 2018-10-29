Мудрик почав тренуватися з основною командою Шахтаря – талант потрапив під крило Тайсона

17-річний хавбек Михайло Мудрик отримав шанс закріпитися в "основі" Шахтаря.

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека вирішив залучити до тренувань основної команди 17-річного Михайла Мудрика.

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Молодий хавбек поділився враженнями від першого тренування під керівництвом Фонсеки.

"Дуже радий отримати цю можливість. Я багато працював і завжди вірив, що в один день опинюся поряд з такими гравцями, як Тайсон, Марлос, Степаненко та інші. Тут всі хлопці – професіонали. Тренування проходить на серйозному рівні: високі швидкості, інтенсивність, великі навантаження. Але це нормальне явище. Треба трохи часу, щоб адаптуватися і звикнути.



Прийняли мене дуже тепло. З усіма хлопцями знайомий, постійно спілкуємося. Особливу увагу отримав від Тайсона – він, як капітан, підтримав мене. Та й інші бразильці були позитивно налаштовані, посміхалися, жартували. Коли я просто дивився матчі Шахтаря – це одна справа, але коли опиняєшся всередині, розумієш, наскільки високий індивідуальний рівень кожного футболіста і колективу в цілому.



Паулу Фонсека сказав, що я буду тепер тренуватися з ними, з першою командою. Також обговорили, що мені необхідно змінити в грі, тому що в дублі у мене одні функції, а тут трохи інші вимоги. Сказав, всі ці моменти я розумію, просто треба трохи перебудуватися і відпрацювати їх з партнерами", – цитує Мудрика офіційний сайт Шахтаря.

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