Український легіонер Челсі Михайло Мудрик відвідав баскетбольний матч між Прометеєм і Лондон Лайонс, який відбувався в Англії. Поєдинок завершився з рахунком 89:88 на користь господарів.

Рятівний гол Мудрика на 90+2-й хвилині у відеоогляді матчу Челсі – Ньюкасл

Після гри Михайло отримав іменну джерсі баскетбольної команди зі звичним для себе 10-м номером. Михайло похизувався футболкою у своєму акаунті в Instagram з підписом: "Тепер у вас +1 вболівальник".

Нагадаємо, Челсі пробився у півфінал Кубка англійської ліги завдяки голу Михайла Мудрика на 90+2 хвилині.

Мудрик забив гол за Челсі та реалізував переможний пенальті, Евертон без Миколенка вилетів: Кубок ліги, 1/4 фіналу