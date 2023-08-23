Вінгер збірної України та Челсі Михайло Мудрик не брав участі в командному тренуванні.

Українця останнім часом ігнорує наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно. Михайло Мудрик жодного разу в сезоні 2023/24 не потрапляв в основний склад Челсі на матчі АПЛ. В минулому турі вінгер вийшов на поле на заміну в матчі проти Вест Хема, але не вразив своєю грою.

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В середу, 23 серпня, Мудрик несподівано пропустив тренування з командою. Челсі не прокоментував причини відсутності українця, а про травму не повідомлялось.

Михайло Мудрик приєднався до лондонців взимку 2023 року. Він відіграв у складі "синіх" 19 матчів у всіх турнірах. В активі українського вінгера лише дві результативні передачі.

Нагадаємо, що в третьому турі Челсі зіграє проти Лутон Тауна. Зустріч запланована на п'ятницю, 25 серпня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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