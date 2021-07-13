"Збір пройшов відмінно. Дуже багато чого навчилися. Тренер запропонував багато різних ідей – ми не можемо вивчити їх цілковито протягом трьох тижнів, але вчимо. І вже виконали гарну роботу. Зміни, які привніс новий тренерський штаб? Побудова гри, пересування на полі. Багато нового.

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Нічия з Шальке? Передусім важливою є наша гра, фундамент, який було закладено, щоб ми його розвивали й далі виконували вказівки тренера. Звісно, хотіли перемогти. Нічия для Шахтаря, я вважаю, не позитивний результат, однак ми щодня й щотижня набиратимемо дедалі більших обертів.

Довіра збоку тренерського штабу? Так, відчуваю її. І вважаю, що довіру слід щодня на кожному тренуванні виправдовувати. Велике бажання працювати з цим тренерським штабом. Хочу давати якнайбільше користі команді. Втома відчувається. Усі повинні розуміти, що це збори – на них має бути важко. Якби на них було легко, отже, ми щось робили б неправильно. Усе це нормально. Утома відчувається в усіх, але так і має бути, щоб підготуватися до сезону добре", – поділився Мудрик у коментарі YouTube-каналу "гірників".

До слова, Михайло є вихованцем Шахтаря, але так і не зміг пробитись до основи команди, відправляючись в оренду до Арсенал-Київ та Десни. Минулий сезон Мудрик провів у Чернігові, провівши 14 матчів, не відзначившись результативними діями.

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