"Працювати з багатьма хорошими тренерами та багатьма хорошими, кваліфікованими гравцями – це дійсно приємно. Ти ростеш щодня, а це приносить радість. Тут багато хороших речей для мене.

Мудрик у компанії легенди Реала відвідав фінал тенісного турніру в Мадриді

Перемога над Борнмутом (3:1) – дуже важлива для всіх нас: для вболівальників клубу, для команди. Вона додасть нам впевненості, щоб продовжувати та підтримувати цей рівень, бо це великий клуб. Ми повинні лише перемагати, ми постійно прагнемо цього.

Я чув одну вболівальницьку пісню про себе. Мені було дуже приємно, ціную такі речі. Я радий бути частиною Челсі і від того, що вболівальники люблять мене. Це викликає в мене багато емоцій, дуже дякую", – поділився Мудрик в коментарі клубній прес-службі.

Челсі здолав Борнмут у матчі АПЛ за 12 місце – суддя покарав Мудрика, Лемпард втратив лідера, 3 результативні заміни