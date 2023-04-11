Головний тренер Челсі Френк Лемпард буде покладатися на досвід у матчах чвертьфіналу ЛЧ проти Реала.

"Рахім Стерлінг вже був на таких стадіях і демонстрував ефективність. Я гадаю, що він фантастичний гравець. Він довгий час був одним із найкращих вінгерів у світі, часом, можливо, найкращим.

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У минулому він залучався до таких ігор, тому, очевидно, ми покладатимемося на його досвід. Деякі інші гравці, можливо, трохи молодші. Безумовно, Рахім – гравець високого рівня та впевненості, тому такий матч його не збентежить", – цитує Лемпарда Daily Mail.

Додамо, що Стерлінг є прямим конкурентом Мудрика за місце лівого вінгера. В середу, 12 квітня, Челсі зіграє на полі Реала перший матч 1/4 фіналу ЛЧ.

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