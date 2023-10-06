Вінгер Челсі Михайло Мудрик відновився після травми і готовий продовжувати свою результативну серію в АПЛ.

Як відомо, у минулому турі 22-річний українець забив дебютний гол в АПЛ. Це сталося у матчі Фулхем – Челсі, в якому Михайло Мудрик зазнав пошкодження і на другий тайм не вийшов. Існував ризик, що вінгер пропустить матчі збірної України, однак, схоже, з ним все гаразд.

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Напередодні матчу 8-го туру АПЛ проти Бернлі, який відбудеться 7 жовтня о 17:00 за Києвом, Челсі на офіційному сайті оновив інформацію про стан 7-х травмованих футболістів. Михайла Мудрика серед них немає. Відповідно, українець готується до гри проти команди Венсана Компані.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Мудрик зіграв за Челсі 7 поєдинків, забив 1 гол. Михайло отримав виклик від Сергія Реброва на матчі збірної України проти Північної Македонії та Мальти у відборі на Євро-2024. Вони відбудуться 14 і 17 жовтня.

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