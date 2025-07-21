Українця все ж внесли до заявки Челсі у популярній грі Fantasy, хоча він і не може брати участь у матчах англійського чемпіонату ще з листопада минулого року через позитивну допінг-пробу.

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Ще більш болісною виглядає ціна, яку гравець отримав: лише 5 мільйонів ігрових фунтів – один із найнижчих показників серед усіх півзахисників лондонського клубу. Для порівняння, у сезоні 2022/23 Мудрик стартував із цінником у 7 мільйонів.

Усього в Fantasy АПЛ нового сезону наразі доступні шість українців. Окрім Мудрика, це Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк (усі коштують по 5 млн) та Назарій Русин (4,5 млн).

Додамо, що Fantasy АПЛ – це гра, в якій потрібно зібрати склад з 15 гравців, вклавшись у бюджет (100 млн) та використовуючи не більше трьох гравців з однієї команди. Гравці набирають очки за голи, асисти тощо, відповідно до своїх виступів у реальних матчах.

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