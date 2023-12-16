Вже сьогодні, 16 грудня, Челсі в рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги прийматиме Шеффілд Юнайтед. Лондонський клуб у своїх соцмережах розмістив афішу поєдинку з відвертим аутсайдером турнірної таблиці.

Мудрик і Ко влаштували вечірку після поразки від Евертона – Почеттіно не стримував емоцій

Цікаво, що цього разу "сині" використали для анонсу лише одного гравця, яким став Михайло Мудрик, натякнувши на особливу роль українця.

Нагадаємо, Мудрик у поточному сезоні провів за Челсі 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Його команда після 16-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ на дванадцятій сходинці, набравши 19 очок. Поєдинок проти Шеффілд Юнайтед стартує о 17:00 за Києвом.

Фантастичний Миколенко виграв дербі у Мудрика – Евертон обіграв Челсі, українець почав гольову атаку і став найкращим