Мудрик отримав нового партнера – Челсі оголосив про трансфер юного форварда
12:56 - Читать на русском
Нападник Астон Вілли Омарі Келліман змінив клубну прописку, але залишився в АПЛ.
На офіційному сайті Челсі повідомили, що 18-річний форвард Астон Вілли підписав контракт з лондонцями.
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Угода з Омарі Келліманом розрахована на шість років з можливістю продовження ще на один сезон. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Челсі заплатив за нападника Астон Віллі 19 мільйонів фунтів.
Омарі Келліман за першу команду "левів" дебютував у 2023 році, вийшовши у матчі Ліги конференцій. Загалом за Астон Віллу в кампанії 2023/24 він відіграв у шести матчах.
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