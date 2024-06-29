На офіційному сайті Челсі повідомили, що 18-річний форвард Астон Вілли підписав контракт з лондонцями.

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Угода з Омарі Келліманом розрахована на шість років з можливістю продовження ще на один сезон. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Челсі заплатив за нападника Астон Віллі 19 мільйонів фунтів.

Омарі Келліман за першу команду "левів" дебютував у 2023 році, вийшовши у матчі Ліги конференцій. Загалом за Астон Віллу в кампанії 2023/24 він відіграв у шести матчах.

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