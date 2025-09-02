"Розвиток ситуації буде дуже непростий. Я думаю, що Челсі все одно знайде винного, тому що для Челсі це є принципова позиція. Якщо вони дозволять, щоб кожен футболіст вів себе, як повів себе Мудрик, або хтось повів себе з Мудриком – це недостойно відносно клубу. А клуб поважає себе.

Мудрика позбавили водійських прав в Англії – його переслідувала поліція

Челсі зараз готує судові позови. Вони розбираються, намагаються отримати повну інформацію, і потім, коли отримають цю повну інформацію, будуть готувати позови. В Челсі вже розібрались, що в середині клубу ця ситуація стала неможлива (що Мудрик приймав допінг через недбалість працівників клубу – прим.). Значить вона була десь з зовнішнього боку.

Якщо винен футболіст – я не позаздрю Мудрику, оскільки буде дуже багато позовів проти нього. Якщо винна УАФ – будуть позови проти Української асоціації футболу. Але Челсі буде боротись до кінця, і це буде дуже великою проблемою для українського футболу. Якщо ми будемо виплачувати так звані репарації Челсі – ми цього не потягнем. Ситуація погана, реально. Челсі вимагає крові, і буде вимагати", – розповів Ігор Циганик у новому випуску Циганик Live.

Нагадаємо, Михайла Мудрика відсторонили від футболу через провалений допінг-тест у листопаді минулого року. В червні українця офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

Мудрик отримав черговий бан замість Бенфіки, чому Довбик нікуди не переходить – епічна реакція Судакова на трансфер