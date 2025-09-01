Український півзахисник Михайло Мудрик, якого відсторонили від футболу, отримав шестимісячну заборону на керування автомобілем після низки порушень правил дорожнього руху, повідомляє Standard.

Футболісту заборонили водити машину після того, як його спіймали на перевищенні швидкості на модифікованій BMW M8. Зазначається, що 24 січня 2025 року Мудрик їхав зі швидкістю 36 миль/год у зоні з обмеженням 20 миль/год. За 18 місяців він накопичив 13 штрафних балів на водійських правах.

"Спочатку водій не зупинився на цьому місці, і я поїхав за ним на своїй машині. Після кількох сигналів він врешті зупинився на Страт-Террас", – розповів поліціянт.

На засіданні суду Лавендер-Гілл, яке відбулося минулого місяця, Мудрик прислав свого адвоката. Гравця Челсі оштрафували на 660 фунтів стерлінгів, а також зобов’язали сплатити 130 фунтів судових витрат і 266 фунтів на користь потерпілих. Крім того, Михайло Мудрик отримав ще п'ять штрафних балів, що призвело до заборони водіння.