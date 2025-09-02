Серед українців, які зіграли в останньому турі АПЛ, були лише Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк. Перший взяв участь у першому голі Евертона у ворота Вулверхемптона, віддавши передасист на Джека Гріліша. Ярмолюк же провів непогану гру проти Сандерленда, але припускався помилок, а його Брентфорд мінімально поступився (1:2).

Чимало чуток і щодо трансферів. Так, Зінченка сватали до Марселя, але фанати французького клубу виступили різко проти через підтримку Ізраїля. В підсумку, Сашко несподівано для всіх опинився в Ноттінгем Форест. А от Артем Довбик так і залишився в Ромі, хоча його відправляли і до Ньюкасла, і до Мілана.

Михайло Мудрик не дає забути про себе, однак причина згадки знову не позитивна. Тепер українця позбавили водійських прав у Англії через неодноразове порушення правил дорожнього руху, а також виписали штраф.