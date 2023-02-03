Челсі не може натішитись великій кількості своїх зимових підписань.

Прес-служба лондонського клубу підготувала яскравий постер до дербі проти Фулхема, але є кілька дивних моментів.

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Жодних питань до Михайла Мудрика, який опинився в центрі композиції з 8 січневих новачків Челсі. Але присутність 3 гравців здається недоречною в контексті нинішнього поєдинку, оскільки вони не мають жодних шансів вийти на поле. Жоау Феліш відбуває останній матч дискваліфікації, Андрей Сантос виблискує на молодіжному чемпіонаті Південної Америки, а Мало Гюсто взагалі повернувся в Ліон і до літа за Челсі не зіграє.

Зустріч з Фулхемом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Мудрик цілком може вперше вийти у старті Челсі і дебютувати перед трибунами Стемфорд Брідж.

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